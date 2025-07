mense scolastiche a bologna il bando va deserto e il comune lo proroga a camst

A Bologna, la questione delle mense scolastiche si fa ancora più complessa: con il bando che è andato deserto, il Comune ha deciso di prorogare temporaneamente il servizio a Ribò-Camst, garantendo così ai bambini pasti sicuri e puntuali. Questa misura, ancora incerte sulla sua durata, sottolinea l’importanza di mantenere una continuità educativa e alimentare per le future generazioni. La domanda ora è: quanto durerà questa proroga e quali saranno le prossime mosse?

Bologna, 4 luglio 2025 – Ribò-Camst, a settembre, preparerà ancora la pappa per materne, elementari e medie per conto del Comune. Questo non perché ha vinto il nuovo appalto, andato deserto, ma perché ai bimbi il pasto va garantito e il Comune ha deciso di concedere una proroga. Fino a quando non si sa. “La proroga tecnica – spiega Palazzo d’Accursio - è una misura che consente di prolungare la durata del contratto in essere così da garantire che il servizio possa riprendere in modo regolare a settembre, in continuità. Avrà una durata congrua per consentire all’amministrazione di provvedere a un nuovo affidamento”, senza interruzione del servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it