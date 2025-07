Unisannio concluso il tirocinio del corso in Scienze Motorie

L’Università del Sannio celebra un importante traguardo: si conclude con successo il tirocinio del primo anno del corso in Scienze Motorie, segnando un passo fondamentale nel percorso formativo degli studenti. Il Rettore annuncia con entusiasmo l’intenzione di avviare una nuova Laurea Magistrale, aprendo le iscrizioni al test d’ammissione dal 14 luglio. Un impegno costante verso l’eccellenza e l’innovazione educativa che continuerà a crescere.

Comunicato Stampa Il Rettore annuncia una futura Laurea Magistrale. Dal 14 luglio via alle iscrizioni per il test d’ammissione al primo anno Si è concluso oggi al PalaParente di Benevento il tirocinio formativo del primo anno del corso di laurea . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Unisannio, concluso il tirocinio del corso in Scienze Motorie

In questa notizia si parla di: concluso - tirocinio - corso - unisannio

Unisannio: Scienze Motorie, dal 14 luglio via alle iscrizioni per il test di ammissione 2025/2026.

Benevento, Unisannio lancia il corso in Scienze motorie: al via le pre-immatricolazioni - MSN - immatricolazioni per il corso di laurea in «Scienze Motorie per lo Sport e la Salute», classe delle lauree L- Segnala msn.com