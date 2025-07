Il fango di Report finisce in Tribunale | Fazzolari chiede danni per 100mila euro alla Rai

Il rapporto tra Report e Palazzo Chigi si fa sempre più teso, con il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari che minaccia di portare la Rai in tribunale per 100mila euro. La causa deriva dall’inchiesta “Allarmi, siam banchieri” di Giorgio Mottola, un episodio che ha scatenato discussioni e polemiche. Ma cosa c’è dietro questa richiesta di risarcimento? Scopriamolo insieme.

Il rapporto tra Report, la trasmissione militante condotta da Sigfrido Ranucci su Rai 3 e Palazzo Chigi, si sa, non è dei migliori. Ora viale Mazzini rischia di finire in tribunale per la richiesta di un risarcimento di 100mila euro avanzata dal sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. Nel mirino l'inchiesta "Allarmi, siam banchieri" di Giorgio Mottola. Report, Fazzolari chiede danni per 100mila euro alla Rai. La notizia è confermata sull'account Facebook del programma di Rai 3. Fazzolari ribadisce il comunicato diffuso dal canale social di Report, "tra le numerose deleghe ha anche quella del rapporto con i media".