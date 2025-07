Droni l’allarme delle Nazioni Unite | Una delle armi più letali in Ucraina Mosca usa quelli con l’AI

Le Nazioni Unite lanciano l’allarme: i droni, tra cui quelli con intelligenza artificiale, stanno diventando armi letali nel conflitto in Ucraina. Con oltre 395 civili uccisi e migliaia di feriti tra il 2022 e il 2025, la guerra si trasforma, spostandosi verso una violenza sempre più sofisticata e devastante. È fondamentale comprendere le implicazioni di queste nuove tecnologie per la pace e la sicurezza globale. Ma cosa possiamo fare per fermare questa spirale di morte?

Risale solo a qualche giorno fa l’ultimo allarme lanciato dalle Nazioni Unite: gli attacchi con droni stanno aggravando la crisi sulle linee del fronte in Ucraina. Secondo i dati forniti dalla missione di monitoraggio dei diritti umani dell’Onu, i velivoli esplosivi hanno ucciso almeno 395 civili e ne hanno feriti 2.635 tra il febbraio 2022 e l’aprile 2025; l’89% delle vittime civili è stato colpito nel territorio controllato dagli ucraini, la restante parte in zone sotto controllo russo. Anche se sono meno pericolosi dei missili, la frequenza con cui vi si fa ricorso li ha resi “ una delle armi più letali in Ucraina ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Droni, l’allarme delle Nazioni Unite: “Una delle armi più letali in Ucraina”. Mosca usa quelli con l’AI

