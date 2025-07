Motociclista ucciso da un orso | il problema dei turisti che danno da mangiare ai predatori in Romania

Un episodio drammatico nei Carpazi mette in luce un grave problema: il turismo irresponsabile che mette a rischio la sicurezza e la vita degli escursionisti e degli animali selvatici. Omar Farang Zin, 48 anni, ha perso la vita tentando di filmare e nutrire un'orsa con cuccioli, un gesto che ha scatenato conseguenze tragiche. La crescente interazione tra turisti e predatori selvatici richiede immediatamente una riflessione su comportamenti e regolamentazioni per proteggere tutti. Continue to read.

Buongiorno! Vorrei avvisare tutti i turisti che visiteranno la Romania e in particolare la transilvania (brasov,predeal,sinaia,tranfagarasan ecc) di non avvicinarsi agli orsi, non dategli da mangiare! So che possono sembrare carini,pacifici e abituati all uomo, ma è Vai su Facebook

