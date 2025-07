Leonardo dallo stabilimento di Pomigliano d’Arco i nuovi Atr 72-600 per l’Algeria

Leonardo rafforza la propria presenza nel settore aeronautico con un importante traguardo: Air Algérie ha ordinato 16 ATR 72-600, simbolo di affidabilità e innovazione. Prodotto nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, questo accordo — che si inserisce in una collaborazione ventennale — testimonia la fiducia duratura della compagnia algerina nei confronti di Leonardo e della famiglia ATR. Le consegne tra il 2026 e il 2028 promettono di...

Air Algérie ordina 16 nuovi ATR 72-600 prodotti da Leonardo. Lo rende noto la stessa azienda italiana, sottolineando che l’accordo “rafforza una collaborazione di oltre vent’anni e conferma la fiducia di lungo periodo della compagnia di bandiera algerina nella famiglia di aeromobili ATR”. Le consegne dei nuovi velivoli, prodotti nello stabilimento Leonardo di Pomigliano d’Arco, sono previste tra il 2026 ed il 2028 e serviranno a rafforzare la flotta di Atr attualmente operativa per Air Algérie per lo sviluppo turistico in Algeria che richiede collegamenti più frequenti e regolari che tocchino non solo Algeri ed Orano, ma anche città poste ai limiti del deserto verso la Libia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it