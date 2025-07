La cessione di Retegui porta l’Atalanta a sostituirlo con un calciatore del Napoli

L'Atalanta si prepara a rivoluzionare il suo attacco, con Mateo Retegui ormai vicino alla partenza per l’Arabia Saudita. Ma non è tutto: i nerazzurri stanno già definendo il suo sostituto, un talento proveniente dal Napoli che potrebbe portare nuova energia e determinazione alla squadra. Una mossa strategica che segnerà il futuro della rosa e le ambizioni stagionali.

L’Atalanta è al centro di un’importante fase di mercato, sia in uscita che in entrata. L’attenzione principale, in queste ore, è rivolta al possibile addio di Mateo Retegui, che avrebbe ricevuto una proposta economica molto allettante dall’Al-Qadsiah, club saudita deciso a rafforzare il proprio reparto offensivo e che si è già interessato a più di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: atalanta - cessione - retegui - porta

Retegui Juventus, non tramonta questa opzione per l’attacco: l’Atalanta apre alla cessione, serve questa offerta. Il prezzo - In un mercato in continua evoluzione, la Juventus non abbandona l’ipotesi Retegui per rinforzare l’attacco.

Dopo la cessione di Reijnders e quella ormai quasi certa di Musah al Napoli, il Milan lavora per regalare a Massimiliano Allegri cinque colpi in entrata Il nome più importante: Darwin Nunez dal Liverpool Vai su Facebook

“Sirene arabe per Retegui confermate, ma occhio al Milan” | Con Xavier Jacobelli; Atalanta-Lazio 0-1, gol e highlights: decide Isaksen; Genoa Atalanta formazioni ufficiali: Rui in porta, Palestra in fascia, tridente con Maldini Samardzic e Retegui.

La cessione di Retegui porta l’Atalanta a sostituirlo con un calciatore del Napoli - L'Atalanta è al centro di un'importante fase di mercato, sia in uscita che in entrata. Come scrive dailynews24.it

Atalanta, l’Al-Qadsiah fa un’offerta ufficiale per Retegui: il sostituto potrebbe arrivare dalla Serie A? - Qadsiah, club saudita fresco di promozione in Saudi Pro League , ha depositato un’offerta tra i 50 e i 60 milioni ... informazione.it scrive