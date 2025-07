Morto Giorgio Pietrangeli aveva 59 anni | campione di surf era il figlio di Nicola Pietrangeli

Una tragica perdita nel mondo dello sport: Giorgio Pietrangeli, 59 anni, campione di surf e figlio del leggendario Nicola Pietrangeli, ci lascia improvvisamente. La sua passione per le onde e la sua dedizione lo avevano portato a competere ai livelli più alti, partecipando a Mondiali ed Europei. La notizia ha sconvolto chi lo conosceva, mentre suo padre si trova in ospedale per accertamenti. Continua a leggere.

