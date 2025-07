Juve tutto sulle punte | il triangolo Kolo Muani Osimhen Vlahovic scalda l’estate

Torino, 4 luglio 2025 – La Juventus si prepara a scaldare l’estate con un affascinante triangolo d’attacco: Kolo Muani, Osimhen e Vlahovic, protagonisti di trattative che potrebbero rivoluzionare la rosa bianconera. Tra conferme e sacrifici, il club lavora per rafforzare le proprie ambizioni europee, mentre la voglia di sorprendere i tifosi si fa sempre più forte. Scopriamo insieme come si disegneranno i futuri schemi juventini.

Torino, 4 luglio 2025 – Il triangolo no, non lo avevamo considerato. Facile citare Renato Zero quando la Juve vive il suo luglio torrido con l’idea di portare a termine un secondo colpo offensivo, ma anche con la necessità di sbrigare le vicende Kolo Muani e Vlahovic. Insomma, una possibile conferma e un sacrificio per un eventuale nuovo acquisto. Preso Jonathan David, ormai pronto per le visite mediche, la dirigenza bianconera continua a lavorare su Victor Osimhen, su cui balla la nota clausola da 75 milioni di euro, e contestualmente prova a capire i margini di manovra col Psg per Kolo Muani, che vuole restare a Torino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net