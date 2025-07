Trenitalia Campania | modifiche alla circolazione sulla linea Napoli-Caserta

Se viaggiate lungo la linea Napoli-Caserta, tenete presente le modifiche alla circolazione previste dall'8 al 17 luglio, a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale. Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana hanno pianificato interventi che influenzeranno il servizio, garantendo comunque la sicurezza e l'efficienza del nuovo itinerario ad alta velocità . Restate aggiornati per non essere sconcertati da eventuali variazioni e pianificate con anticipo i vostri spostamenti.

