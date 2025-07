Nuova direttiva Ue sui pacchetti turistici cosa cambia per chi prenota dall’Italia

La nuova direttiva UE sui pacchetti turistici promette di rivoluzionare il modo in cui gli italiani pianificano e prenotano le loro vacanze. Con regole più chiare e tutelanti, questa normativa mira a garantire maggiore sicurezza e trasparenza, senza penalizzare le agenzie di viaggio. Per chi prenota dall’Italia, si apre un capitolo di opportunità e nuove prospettive nel settore del turismo, che si tradurrà in esperienze più sicure e soddisfacenti per tutti.

Il settore del turismo, uno dei motori economici piĂą importanti per l’Italia, si prepara a voltare pagina con la nuova direttiva europea sui pacchetti turistici, approvata dalla Commissione IMCO del Parlamento europeo. Una riforma che, secondo il ministro del Turismo Daniela Santanchè, rappresenta “un importante passo avanti”. Il motivo? Introduce una normativa “finalmente equilibrata, che tutela i consumatori senza penalizzare le agenzie di viaggio italiane”. Ma cosa cambierĂ davvero per chi prenota un viaggio e per le imprese italiane del comparto? Cosa prevede la nuova direttiva Ue sui pacchetti turistici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Nuova direttiva Ue sui pacchetti turistici, cosa cambia per chi prenota dall’Italia

