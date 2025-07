Nicola Pietrangeli perde il figlio Giorgio | la notizia gli arriva mentre è ricoverato

In un momento di grande fragilità, la leggenda del tennis Nicola Pietrangeli, ricoverato al Policlinico Gemelli, riceve la notizia della perdita del figlio Giorgio, ex campione di surf e pioniere dello sport italiano. Un dolore profondo che tocca il cuore di una famiglia che ha scritto pagine importanti dello sport nazionale. La sua forza e il suo coraggio saranno certamente un faro in questo difficile cammino di lutto.

Roma, 4 luglio 2025 – La leggenda del tennis italiano Nicola Pietrangeli, 91 anni, è ricoverato in ospedale per accertamenti da qualche giorno. Ed è proprio qui, al Policlinico Gemelli, che ha ricevuto la drammatica notizia della morte del figlio Giorgio, 59 anni. Anche lui grande sportivo, Giorgio Pietrangeli è stato campione di surf negli anni Ottanta. Un pioniere tra gli italiani. Giorgio ha indossato la maglia della Nazionale agli Europei di Forte dei Marmi del 1985, ai Mondiali di Portorico del 1988 e agli Europei del Portogallo l'anno successivo, lo stesso in cui vinse il Campionato italiano a Viareggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nicola Pietrangeli perde il figlio Giorgio: la notizia gli arriva mentre è ricoverato

In questa notizia si parla di: pietrangeli - giorgio - nicola - figlio

Nicola Pietrangeli, chi è l’ex moglie Susanna Artero e madre dei suoi figli Marco, Filippo e Giorgio - Nicola Pietrangeli, leggendario tennista italiano, è stato sposato con Susanna Artero, madre dei suoi figli Marco, Filippo e Giorgio.

Lutto nel tennis italiano, scomparso Giorgio Pietrangeli, figlio di Nicola; Nicola Pietrangeli ricoverato da qualche giorno al Gemelli. Il figlio Giorgio è morto oggi dopo una lunga malattia; Giorgio Pietrangeli, morto a 59 anni il figlio di Nicola Pientrangeli: è stato campione italiano di surf. Il p.

Giorgio Pietrangeli, figlio di Nicola Pietrangeli, è morto. L'ex tennista ricoverato da qualche giorno al Gemelli - Era stato uno dei primi campioni italiani di surf negli anni Ottanta ... msn.com scrive

Morto il figlio di Nicola Pietrangeli - Sportivo a tutto tondo, negli anni Ottanta fu uno dei primi campioni italiani di surf, partecipando con la Nazionale azzurra ai Mondiali del 1988 a Portorico e agli Europei in Portogall ... Secondo msn.com