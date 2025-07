Emergenza caldo salgono a 20 le città da bollino rosso

L’Italia affronta un’ondata di caldo senza precedenti, con 20 città ora sotto il bollino rosso, segnando un aumento preoccupante delle emergenze climatiche. Mentre le temperature sfiorano e superano i 35°C, il governo rassicura sulla possibilità di ricorrere alla cassa integrazione per chi lavora in condizioni estreme. Tuttavia, il dramma si consuma sul territorio: a Lentini, Francesco Di Stefano, 58 anni, ex agricoltore, è stato trovato senza vita nel suo podere, evidenziando la tragica realtà di questa emergenza.

L'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia in questi giorni ha portato a un'escalation di allerta, con ben 20 città classificate con il bollino rosso. Sul fronte del lavoro è stato confermato che si potrà ricorrere alla cassa integrazione anche quando le temperature percepite superano i 35 gradi. A Lentini, nel Siracusano, Francesco Di Stefano, 58 anni, ex agricoltore in pensione, è stato trovato privo di vita nel suo podere in contrada Serravalle. Il suo corpo è stato rinvenuto da altri agricoltori, che hanno subito allertato i carabinieri. Il medico legale ha effettuato un esame cadaverico esterno, come disposto dalla procura, e il corpo è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale locale.

