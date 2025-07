LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | alle 13.30 la FP1 la Ferrari vuole avvicinarsi alla padrona di casa McLaren

Benvenuti a Silverstone, il cuore pulsante della Formula 1! Alle 13:30 prende il via la FP1 del Gran Premio di Gran Bretagna 2025: un appuntamento imperdibile per gli appassionati, con la Ferrari determinata a ridurre il gap dalla padrona di casa, la McLaren. Rimanete sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale, perché il weekend promette emozioni da brivido!

13.00 Buongiorno e benvenuti a Silverstone! Tra 30 minuti esatti prenderĂ il via l'attesissimo fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna! Come seguire le prove libere in tv e in streaming – La presentazione del GP di Gran Bretagna – Numeri e statistiche del GP di Gran Bretagna Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sullo storico tracciato di Silverstone assisteremo a un day-1 importante per i piloti e i team nella definizione degli assetti in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

La Formula 1 in diretta a Maranello: domenica 6 luglio alle ore 16 all'Auditorium Enzo Ferrari la proiezione del Gran Premio di Gran Bretagna. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, l'Auditorium apre al pubblico trenta minuti prima dell'inizio della gara. Fot Vai su Facebook

F1 Gp Gran Bretagna: le prove libere in diretta. Hamilton in Ferrari davanti al suo pubblico, Leclerc cerca conferme; GP Gran Bretagna 2025: orari Sky/Now e TV8; F1 2025, oggi il GP Silverstone: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV.

F1 Gp Gran Bretagna: le prove libere in diretta. Hamilton in Ferrari davanti al suo pubblico, Leclerc cerca conferme - A Silverstone la McLaren riparte favorita, ma le condizioni climatiche potrebbero avvantaggiare la Mercedes. Come scrive corriere.it

F1 Gp Silverstone diretta prove libere LIVE fp1: Hamilton alla prima Ferrari a casa sua, Leclerc cerca conferme - La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp di Gran Bretagna, 12° prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Silverstone. Segnala sport.virgilio.it