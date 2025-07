charlize theron rivela i dettagli intimi della sua vita sessuale compresa una bellissima notte di fuoco con un 26enne

Charlize Theron si apre senza filtri, svelando dettagli intimi della sua vita e una notte di fuoco con un 26enne, senza risparmiare nessun particolare. A pochi giorni dal suo 50° compleanno, la diva sudafricana dimostra ancora una volta di essere fuori dal comune, affrontando con coraggio e sincerità ogni argomento. Tra rivelazioni piccanti e storie di vita, Theron cattura l'attenzione del pubblico, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Bollente, in tutti i sensi. E no, non stiamo parlando del clima torrido dell’Italia – o del mondo – in questa estate 2025. Ma della confessione intima che ha fatto Charlize Theron alla soglia dei 50 anni (li compie il 7 agosto). Decisamente piccante. Nelle innumerevoli interviste che la diva sudafricana sta facendo per promuovere il suo nuovo film, l’action movie di Netflix, The Old Guard 2, non c’è argomento tabĂą. Nemmeno cosa combina sotto le lenzuola. La notte di sesso di Charlize Theron con un 26enne. Sincera fino al midollo. La cruda e nuda realtĂ . Così Theron ha voluto raccontare il suo rapporto con il sesso nella puntata a lei dedicata del podcast Call her daddy. 🔗 Leggi su Amica.it