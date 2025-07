Belén Rodriguez torna sul set tra costumi sgambati e abiti in latex

Belén Rodriguez riaccende la scena con il suo fascino irresistibile, sfoggiando look audaci tra costumi sgambati e abiti in latex. La showgirl si riconferma regina di sensualità, lasciando i fan senza fiato con un’anteprima esclusiva dei suoi outfit più sfacciati. L’estate si tinge di glamour e provocazione: scopriamo insieme come Belén continua a conquistare i cuori e le copertine.

Belén Rodriguez è tornata ancora una volta sul set e sui social ha dato una piccola anteprima dei suoi look. Tra costumi sgambati e abiti in latex, è una vera e propria regina di sensualità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

