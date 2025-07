La Resurrezione di Händel al festival Caracalla 2025 | ottima esecuzione a patto di tenere gli occhi chiusi

Per il Festival Caracalla 2025, un evento unico che si svolge nella suggestiva Basilica di Massenzio, è andata in scena la straordinaria “Resurrezione” di Händel. Un’oratorio sublime, rivisitato in una cornice storica e coinvolgente, che ha fatto riaffiorare emozioni antiche e nuove. La musica ha preso vita grazie a un’interpretazione impeccabile: ottima esecuzione a patto di tenere gli occhi chiusi, lasciando che l’anima si immerga completamente nello spettacolo.

Per il festival Caracalla 2025, che si tiene in realtà presso la Basilica di Massenzio, è andata in scena La Resurrezione di Händel, sublime oratorio, adattato da un libretto di Carlo Sigismondo Capece, composto per la domenica di Pasqua del 1708, in una storica esecuzione romana a Palazzo Ruspoli. Fece scandalo all’epoca la presenza del celebre soprano Margherita Durastanti (per editto papale era vietata la presenza di donne, le parti femminili erano interpretate da castrati). Considero la musica di Händel nettare donato all’umanità quale balsamo per lenire il dolore connaturato all’esistenza, quindi non mi addentro in valutazioni, sarei parziale e stucchevole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it