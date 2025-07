Fiumicino libri gratis alle elementari | aperto il bando

Fiumicino torna a mettere al centro l’istruzione e il risparmio delle famiglie con il nuovo bando per i libri gratuiti alle scuole elementari. Un'iniziativa che dimostra come la città investa nel futuro dei suoi giovani, facilitando l’accesso alla cultura e alleggerendo il carico economico delle famiglie. La macchina amministrativa è in moto: scopri come aderire e rendere questa opportunità ancora più concreta per le comunità coinvolte.

Fiumicino, 4 luglio 2025- I libri per gli alunni delle scuole primarie saranno ancora una volta a carico del Comune: la macchina amministrativa per garantire la fornitura gratuita dei testi scolastici è partita, e con essa l’avviso rivolto a cartolibrerie e librerie, chiamate ad aderire alla rete ufficiale. Una procedura apparentemente tecnica, ma che tocca direttamente la vita quotidiana di centinaia di famiglie, per le quali l’acquisto dei testi non rappresenterà alcun costo. L’invito è rivolto sia agli esercenti già registrati lo scorso anno – che potranno semplicemente aggiornare la password sul portale https:clo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

