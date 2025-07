Meteo Sottocorona sbotta | Il grande caldo? Procurato allarme

Il dibattito sul clima in Italia si accende tra smentite e allarmi. Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, ha reagito duramente alle notizie sensazionalistiche che parlano di 40 gradi nel nostro Paese, chiarendo che tali dati sono spesso fuorvianti. In un momento in cui la percezione del caldo può distorcere la realtà , è fondamentale affidarsi ai fatti e interpretare correttamente le condizioni climatiche reali. Solo così possiamo affrontare con consapevolezza le vere sfide del clima.

"Quello che è scritto sui giornali spesso non è vero: i 40 gradi in Italia non ci sono": Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, ha perso le staffe in diretta per alcuni titoli comparsi sulla stampa a proposito delle condizioni meteo nel nostro Paese. "Il grande caldo sull'Europa riguarda solo una parte, quella settentrionale ha delle massime fra i 18 e i 20 gradi, quindi è al freddo - ha spiegato -. La temperatura percepita andrebbe perseguita per legge, perché non esiste, è un falso ed è procurato allarme ". Passando alle previsioni del tempo, l'esperto ha fatto sapere che oggi, venerdì 4 luglio, ci saranno poche nuvole e qualche temporale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meteo, Sottocorona sbotta: "Il grande caldo? Procurato allarme"

