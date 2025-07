Te le do io le bollicine | la XV edizione illumina la notte del Nabilah tra champagne alta cucina e musica

Te le do io le bollicine, l’evento più scintillante dell’estate napoletana, torna a incantare con un mix irresistibile di champagne, alta cucina e musica. La XV edizione illuminerà la notte del Nabilah, offrendo agli amanti del buon bere e del gusto un’esperienza unica e raffinata. Un’occasione imperdibile per celebrare l’eccellenza in un’atmosfera magica. Non perdere l’appuntamento: la serata promette emozioni indimenticabili sotto il cielo stellato di Bacoli.

Torna l’appuntamento più atteso dell’estate per gli amanti del buon bere e del buon cibo: “ Te le do io le bollicine ”, l’evento firmato dall’Associazione Italiana Sommelier – Delegazione di Napoli, giunge quest’anno al suo prestigioso traguardo della XV edizione. La serata si terrà lunedì 7 luglio nella suggestiva cornice del Nabilah, l’iconico beach club di Bacoli. Nato per celebrare la chiusura dell’anno sociale dell’AIS Napoli, l’evento è diventato un punto di riferimento nel panorama enogastronomico campano. Una grande festa per brindare ai nuovi sommelier, ma soprattutto un’occasione aperta a tutti: appassionati, curiosi e neofiti sono invitati a partecipare per avvicinarsi al mondo del vino di qualità in un contesto elegante ma informale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

