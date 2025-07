Battipaglia emergenza blatte | la sindaca firma ordinanza

Battipaglia si mobilita contro l’emergenza blatte: la sindaca Cecilia Francese ha firmato un’ordinanza che impone a condomini e proprietari di intervenire tempestivamente per eliminare il problema. Un’azione decisa per tutelare la salute pubblica e ripristinare la qualità di vita della comunità. Adesso, tutti sono chiamati a collaborare: il benessere della città dipende anche dal nostro impegno condiviso.

La Sindaca di Battipaglia Cecilia Francese ha firmato ieri una ordinanza, la n. 5255 del 3 luglio 2025, per la quale obbliga tutti gli amministratori condominiali, nonché ai proprietari dei singoli fabbricati – ciascuno per le rispettive competenze, a provvedere, entro il termine perentorio del 30 luglio e, successivamente, con cadenza almeno bimestrale nel periodo maggio ottobre, alla deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni dì pertinenza dei singoli condomini. I titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini e o contenitori, di uso anche privato, di acque stagnanti che possono costituire fonte di sviluppo di agenti infestanti (blatte, mosche, zanzare etc.

