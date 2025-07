Atletica a Grosseto il Campionato Italiano Juniores e Promesse su pista con 1698 atleti

Atletica a Grosseto si prepara a vivere un weekend indimenticabile con il Campionato Italiano Juniores e Promesse, che vede la partecipazione di 1698 atleti provenienti da tutta Italia. Un evento ricco di energia, passione e talento, che rappresenta il trampolino di lancio per le future stelle dell’atletica europea. Segui le nostre dirette e i aggiornamenti, perché questo appuntamento promette emozioni uniche e grandi successi per il movimento azzurro.

Da venerdì a domenica i Campionati Italiani U20 e U23, con vista sulle rassegne europee di categoria di Atletica. Sarà un weekend rovente per l'Atletica a Grosseto: 82 titoli italiani in palio, 1698 atleti in gara, 296 società rappresentate, con l'entusiasmo dei migliori giovani di tutta Italia che possono far continuare a sognare il movimento azzurro dopo la seconda storica vittoria agli Europei a squadre.

