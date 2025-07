Esplosione a Roma Paolo Capone Leader UGL | Vicini ai cittadini colpiti servono più controlli e prevenzione per evitare nuove tragedie

Un tragico episodio scuote Roma: un'esplosione nel quartiere Centocelle ha provocato feriti e danni, suscitando sgomento e solidarietà. Paolo Capone, leader dell’UGL, si attiva per stare vicino ai cittadini colpiti, sottolineando l’importanza di potenziare controlli e misure di prevenzione per evitare che simili tragedie si ripetano. È fondamentale rafforzare le azioni di sicurezza e tutela della comunità affinché il quartiere possa ritrovare serenità e fiducia nel futuro.

"A nome dell'UGL, esprimo la mia solidarietà, alle forze dell'ordine e alle persone rimaste ferite, alle famiglie coinvolte e all'intera comunità locale, nella terribile esplosione e incendio che questa mattina ha colpito il quartiere Centocelle di Roma. Chiedo sin da ora che le autorità competenti.

