Inter i lettori della Gazzetta stanno con Lautaro | ha fatto bene a sfogarsi davanti alle telecamere

I tifosi della Gazzetta sono unanimi: Lautaro Martinez ha fatto bene a sfogarsi davanti alle telecamere. Il risultato del sondaggio di ieri conferma questa fiducia, con il 53% dei votanti che si schiera in suo favore. La passione e il sostegno dei supporter nerazzurri sono il motore che spinge la squadra verso nuovi traguardi. E voi, cosa ne pensate?

Il risultato del sondaggio pubblicato ieri è chiaro: il 53% dei votanti sul sito si è espresso a favore del capitano nerazzurro.

