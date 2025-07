Temptation Island Giulia Duranti | Mi ha commosso il legame tra le fidanzate Alessio è incommentabile!

Giulia Duranti, protagonista della 13esima edizione di Temptation Island, ha emozionato i fan con il suo commento sui social. La sua analisi del legame tra Sonia M. e Alessio ha acceso discussioni e suscitato molta curiositĂ . Con sinceritĂ e passione, Giulia rompe il silenzio, rivelando dettagli inediti sulla coppia e offrendo uno sguardo coinvolgente su questa nuova stagione. Scopriamo insieme cosa ha detto!

Giulia Duranti rompe il silenzio sui social e commenta la prima puntata della 13esima edizione di Temptation Island: ecco cosa ha rivelato sulla coppia formata da Sonia M. e Alessio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Temptation Island, Giulia Duranti: "Mi ha commosso il legame tra le fidanzate. Alessio è incommentabile!"

In questa notizia si parla di: temptation - island - giulia - duranti

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

La vecchia edizione di Temptation Island torna nell’occhio del ciclone a pochi giorni dal debutto della nuova stagione. Valerio Palma, rivela il motivo della lite tra le ex compagne d’avventura Anna Acciardi e Giulia Duranti contro la fidanzata Diandra Pecchioli. Vai su Facebook

#TemptationIsland, Giulia Duranti prende le distanze da una delle ex fidanzate del reality: il motivo Anche Anna Acciardi aveva espresso la sua scarsa stima nei confronti della loro ex compagna di avventura Vai su X

Temptation Island, Giulia Duranti: Mi ha commosso il legame tra le fidanzate. Alessio è incommentabile!; Dall'esperienza di Temptation Island alla loro amicizia, Anna Acciardi e Giulia Duranti oggi; Il nuovo fidanzato di Giulia di Temptation Island vicino a Mirco, le foto e lo scambio di like dal 2019.

Temptation Island 2025, Giulia Duranti lancia una frecciatina all’ex Mirco Rossi/ Il post dopo un anno - Giulia Duranti torna a parlare di Mirco Rossi: la storia Instagram dopo il ritorno di Temptation Island ... Da ilsussidiario.net

Temptation Island, ritorno di fiamma tra Giulia Duranti e Mirco Rossi? Spuntano alcune indiscrezioni - ComingSoon.it - Giulia Duranti e Mirco Rossi sono stati tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island: la coppia, insieme da nove anni, aveva perso la scintilla che li univa e dopo una convivenza ... comingsoon.it scrive