Gropello Cairoli schianto tra furgone e camion sulla Statale dei Cairoli | morta donna di 62 anni

Una mattina tragica a Gropello Cairoli, dove un drammatico incidente tra un furgone e un camion sulla statale dei Cairoli ha spezzato una vita umana. L'impatto, avvenuto all'alba, ha causato la morte di una donna di 62 anni, lasciando la comunità sotto shock. Le cause sono ancora da chiarire, ma questa tragedia ci ricorda quanto possa essere fragile la nostra sicurezza sulle strade.

Gropello Cairoli (Pavia), 4 luglio 2025 – Drammatico incidente  questa mattina, venerdì 4 luglio 2025. L’allarme è scattato intorno alle 7 all'altezza della frazione Santo Spirito del Comune di Gropello Cairoli (in provincia di Pavia). Stando alle prime informazioni l’incidente ha coinvolto due veicoli. Il bilancio è drammatico: una donna di 62 anni ha perso la vita. Lo scontro – in base a quanto emerso – ha riguarda un furgone e un mezzo pesante. Ad avere la peggio la conducente del primo veicolo, una donna di 62 anni. Al momento non è noto il nome della vittima, si sa però che viveva a Garlasco (in provincia di Pavia). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gropello Cairoli, schianto tra furgone e camion sulla Statale dei Cairoli: morta donna di 62 anni

