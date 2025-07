Imprese Decollanz Ibm Italia | Studios offrono a tutti possibilità di incontro e confronto

IBM Italia apre le porte alla comunità milanese con IBM Studios in Gae Aulenti, creando un ponte tra imprese, studenti, designer e professionisti. Questo innovativo spazio offre opportunità uniche di confronto su temi tecnologici, stimolando idee e collaborazioni che guidano il futuro. In un mondo in continua evoluzione, l’incontro tra menti brillanti è fondamentale: perché la vera innovazione nasce dalla condivisione.

Ibm in Gae Aulenti a Milano con Ibm Studios offre la possibilità alla città, alla comunità, ai propri clienti, ai partner, ma anche agli studenti, ai designer e ai programmatori, di incontrarsi soprattutto su temi di innovazione tecnologica per confrontare le idee, trovare una sintesi e fare in modo che la tecnologia vada nella giusta direzione.

