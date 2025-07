Salta fuori ora? Garlasco il commento di Roberta Bruzzone dopo gli ultimi sviluppi

La vicenda dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco torna protagonista con sorprendenti sviluppi e nuovi interrogativi. Roberta Bruzzone, nota esperta di criminologia, commenta gli ultimi risvolti, tra cui il coinvolgimento di Andrea Sempio, amico di Chiara, ora sotto i riflettori come possibile colpevole. In un contesto ricco di tensione e incertezze, il caso dimostra ancora una volta come ogni dettaglio possa cambiare le carte in tavola e riaccendere il dibattito pubblico.

La vicenda giudiziaria dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, continua a produrre nuovi elementi e accendere il dibattito mediatico. Nelle ultime ore, il programma “Ore 14” condotto da Milo Infante ha nuovamente riportato l’attenzione su Andrea Sempio, amico di Chiara e per anni rimasto sullo sfondo, ma oggi al centro di nuove indagini come possibile autore del delitto. La sua posizione, che sembrava ormai marginale dopo la condanna definitiva dell’ex fidanzato Alberto Stasi, è stata riconsiderata a partire da una controversa impronta rilevata sulla scena del crimine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: garlasco - salta - fuori - commento

Garlasco, parla l’ex amica della gemella Cappa: cosa salta fuori su Chiara - Garlasco torna a scuotersi con nuove rivelazioni: un’ex amica di Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, rompe il silenzio, svelando dettagli inediti sulla relazione tra le due e sul caso che ha sconvolto l’Italia.

Palio di Siena salta per maltempo, la corsa è rinviata a domani Link articolo nel primo commento Vai su Facebook

Garlasco, ora l'incubo di Lovati è la testimone che accusa Sempio: Gira questa voce; L'avvocato di Andrea Sempio: Contro di lui nulla di concreto ma temo salti fuori una testimone che lo accusa; Garlasco, l'avvocato di Sempio: Tireranno fuori il coniglio dal cilindro contro di lui. I genitori di Chiara: Bugie su nostro figlio.

Garlasco, "perché salta fuori solo ora?". Il sospetto di Roberta Bruzzone a Ore 14 - La domanda campeggia nella puntata di giovedì 3 luglio di Ore 14, il ... Riporta iltempo.it

Garlasco, la difesa di Sempio: “L'impronta 33 confusa con i segni del muro” - Lo affermano i consulenti Luciano Garofano, ex comandante del Ris, e Luigi Bisogno, ex ... Secondo huffingtonpost.it