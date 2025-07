Jovic e non solo | una squadra di svincolati dalla Serie A | VIDEO

Da Jovic agli esterni più esperti, una vera e propria squadra di svincolati si forma in Serie A dall'1 luglio. Decine di calciatori liberi, pronti a sorprendere con le loro qualità e esperienza, offrono un panorama interessante per il mercato e le strategie delle squadre. Scopri nel video di Gazzetta.it questa formazione insolita e affascinante, testimone dei cambiamenti e delle opportunità che il calcio offre anche fuori dal campo.

Da Jovic agli esterni più esperti: in Serie A, dall'1 luglio, decine di calciatori sono liberi. Una squadra di svincolati nel video di Gazzetta.it.

È il 30 giugno: i giocatori di A senza contratto da domani; Svincolati dopo il 30 giugno 2025: chi sono i migliori giocatori liberi di firmare anche con le squadre di Serie A; LECCE – Tre gli svincolati alla data di oggi: tutti gli esuberi, squadra per squadra.

Addio Milan: Jovic resta in Serie A, firma a zero - I rossoneri hanno definitivamente scaricato il serbo a cui non è stato rinnovato il contratto. calciotoday.it scrive

Scadenza dei contratti nel calcio, i calciatori svincolati della Serie A - Ogni anno, il 30 giugno segna il termine per la scadenza dei contratti nel calcio, un momento cruciale per i giocatori che, a meno di rinnovi o prestiti, diventano ufficialmente svincolati. Come scrive calciocasteddu.it