Confcommercio I consumi sono ancora deboli c' è rischio di una desertificazione commerciale

I dati dell’Istat di maggio rivelano che i consumi restano fragili, aumentando il rischio di desertificazione commerciale, soprattutto per le piccole imprese. Confcommercio mette in guardia: senza interventi mirati, il panorama retail potrebbe impoverirsi ulteriormente, minacciando la vitalità delle nostre comunità. La situazione attuale richiede un’attenzione immediata e strategie efficaci per rilanciare il settore e preservare il tessuto commerciale del Paese.

I dati diffusi dall’Istat sul commercio al dettaglio a maggio segnalano che «i consumi sono ancora deboli» e che a fronte delle difficoltà per le imprese operanti su piccole superfici c'è un rischio di aumento di desertificazione commerciale. Lo afferma l’Ufficio studi di Confcommercio in una nota. «Il dato odierno - sottolinea l’associazione - non modifica, nella sostanza, una situazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Confcommercio, "I consumi sono ancora deboli, c'è rischio di una desertificazione commerciale"

In questa notizia si parla di: confcommercio - consumi - sono - deboli

Stime sulla congiuntura di Confcommercio, bene i fondamentali ma i consumi sono fermi - L'analisi congiunturale di Confcommercio evidenzia una condizione di stabilità nei fondamentali economici italiani, ma allo stesso tempo segnala un fermo nei consumi.

Confcommercio, 'consumi deboli, rischio di desertificazione'; Congiuntura Confcommercio: Quadro positivo, ma consumi restano deboli; Confcommercio, stime del Pil al ribasso e consumi deboli.

Confcommercio, 'consumi deboli, rischio di desertificazione' - I dati diffusi dall'Istat sul commercio al dettaglio a maggio segnalano che "i consumi sono ancora deboli" e che a fronte delle difficoltà per le imprese operanti su piccole superfici c'è un rischio d ... Secondo ansa.it

CONFCOMMERCIO: CONSUMI ANCORA DEBOLI, URGE SCOSSA - Il dato odierno non modifica, nella sostanza, una situazione che sul versante dei consumi rimane stagnante con i movimenti, al rialzo o al ribasso, degli ultimi mesi guidati essenzialmente dal ... Segnala opinione.it