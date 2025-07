A Edimburgo per la tradizionale settimana di Holyrood re Carlo III ha incontrato esperti e distillerie a Campbelltown la capitale mondiale del whisky

In un affascinante tuffo nella tradizione, Re Carlo III ha lasciato temporaneamente da parte le preoccupazioni di corte per immergersi nel cuore della Scozia, a Campbeltown, la capitale mondiale del whisky. Tra incontri con esperti e assaggi di pregiati single malt, il sovrano ha riscoperto l’essenza di questa terra leggendaria. Un momento speciale che dimostra come anche i re possano apprezzare le radici più autentiche: un’anticipazione delle sue future iniziative di tutela e promozione culturale.

P er qualche ora, re Carlo III ha messo da parte le preoccupazioni a corte e le voci che lo dicono malato senza speranza. Invece si è goduto un ricevimento tenutosi in suo onore a Campbeltown, un piccolo paesino scozzese che un tempo vantava ben 34 distillerie. E tra i tanti dignitari e rappresentanti di charity presenti, qualcuno ha passato a re Carlo III un primo bicchierino – il tradizionale dram – di un prestigioso single malt Glen Scotia invecchiato per ben 25 anni. E il sovrano, rigorosamente in kilt, non se l’è fatto dire due volte. Re Carlo in kilt, Camilla con il trench verde: la nuova coppia reale alla conquista della Scozia X Re Carlo III si lascia tentare da un bicchierino di whisky. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A Edimburgo per la tradizionale settimana di Holyrood, re Carlo III ha incontrato esperti e distillerie a Campbelltown, la capitale mondiale del whisky

In questa notizia si parla di: carlo - tradizionale - distillerie - edimburgo

Re Carlo III in Scozia in kilt, si fa tentare da qualche bicchierino di whisky in più.

Re Carlo, eleganza e modernità al garden party: il progetto della Regina Camilla - Re Carlo e la Regina Camilla hanno mescolasto modernità e tradizione al Palazzo di Holyroodhouse di Edimburgo durante la Royal Week ... Riporta dilei.it

Re Carlo arriva in Scozia: si rinnova l'antica tradizione della Cerimonia delle Chiavi - Il rito della consegna delle chiavi della città di Edimburgo per la cosiddetta Settimana Reale e il rifiuto simbolico del sovrano ... Segnala msn.com