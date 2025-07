Quell’esperienza di Prevost in Perù nel 1985 tra teologia della liberazione e comunità missionarie

Nel 1985, l’esperienza di Prevost in PER249 si intreccia tra teologia della liberazione e comunità missionarie, un viaggio che rivela il cuore dell’impegno cristiano. Padre Vittorino Grossi, agostiniano e futuro Papa, narra il suo cammino con Padre McNabb e Gustavo Gutierrez, tra sfide e speranza. Un racconto che sottolinea l’importanza dei laici e la passione per i poveri, elementi fondamentali di una fede vissuta in azione e solidarietà.

Padre Vittorino Grossi, agostiniano come il nuovo Papa, racconta di quando partirono insieme da Roma. A Chulcanas il futuro Leone XIV lavorò a costruire la diocesi con padre McNabb e lì conobbe il teologo Gustavo Gutierrez. Il ruolo dei laici, l'impegno per i poveri.

