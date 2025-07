Schillaci | Al via cabina di regia contro il caldo

Il caldo torrido sta mettendo a dura prova la salute pubblica, ma una nuova iniziativa si fa subito attiva per contrastarlo. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato l’avvio di una cabina di regia con Protezione Civile, Inail e dipartimenti regionali, per coordinare risposte tempestive e efficaci. Un passo decisivo per proteggere cittadini e famiglie dall’emergenza estiva, perchéSolo attraverso un’azione concertata possiamo affrontare al meglio questa sfida.

Schillaci: “Al via la cabina di regia contro il caldo con Protezione civile” Sull’emergenza caldo “da oggi ci sarĂ una cabina di regia alla quale collaboreranno oltre al dipartimento Protezione della salute, al dipartimento della Protezione Civile e il dipartimento Prevenzione della Regione Lazio, Inail”. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervistato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Schillaci: “Al via cabina di regia contro il caldo”

