Cina | accelera sviluppo di alta qualita’ del settore fotovoltaico

La Cina punta deciso a rivoluzionare il settore fotovoltaico, promuovendo uno sviluppo di alta qualità che favorisca innovazione e sostenibilità. Durante un recente simposio, il ministero ha sottolineato l’importanza di regolamentare la concorrenza e di guidare le imprese verso standard più elevati. Questa strategia promette di rafforzare la leadership globale e di aprire nuove opportunità di crescita. La strada è tracciata: il futuro dell’energia solare si costruisce ora.

Il ministero cinese dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione (MIIT) ieri ha tenuto un simposio per le imprese manifatturiere, incentrato sull'accelerazione dello sviluppo di alta qualita' dell'industria fotovoltaica. Il simposio ha invitato ad affrontare in modo esaustivo il problema della concorrenza disordinata dei prezzi nell'industria fotovoltaica, in conformita' con le leggi e i regolamenti, e a compiere sforzi per guidare le imprese a migliorare la qualita' dei prodotti, a eliminare in modo ordinato le capacita' produttive arretrate e a raggiungere uno sviluppo sano e sostenibile.

