Freddo anomalo in Argentina Cile e Uruguay | almeno 15 morti

Un'ondata di freddo record sta sconvolgendo Argentina, Cile e Uruguay, provocando almeno 15 vittime e spingendo i governi a scendere in campo con piani di emergenza. Questa intemperie estrema ci ricorda quanto il clima possa essere imprevedibile e potente, richiedendo attenzione e solidarietà tra le nazioni colpite. È un allarme che deve spingerci a riflettere sul cambiamento climatico e sulla nostra capacità di adattamento.

Argentina ghiacciata, il freddo polare inneva le spiagge di Buenos Aires - L'inverno ha avvolto l'Argentina in un abbraccio glaciale, trasformando le spiagge di Buenos Aires in un paesaggio fiabesco di ghiaccio.

Una foto scattata il 30 giugno: la spiaggia di Miramar ricoperta dalla neve. L'ondata di freddo che sta colpendo il Sud America ha portato l'Argentina ad essere il Paese con le temperature minime più basse al mondo, al pari di Groenlandia e Cile stando ai regi

