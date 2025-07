Forti Piogge in Arrivo | Estate Bollente Italia Sconvolta dal Meteo Pazzo

L'estate italiana si prepara a sorprenderci ancora una volta: le forti piogge e i temporali improvvisi stanno per sconvolgere il nostro Paese, che fino a ieri sembrava dominato dal calore estremo. Un fronte instabile proveniente da Nord-Ovest sta per portare un brusco calo delle temperature e perturbazioni intense tra Nord e Sud. È il momento di essere pronti a un clima pazzo, perché l’estate bollente lascia il passo a scenari imprevedibili.

Roma - Dopo ondate di calore intenso, un fronte instabile proveniente da Nord-Ovest scuoterà l’Italia con temporali violenti e grandinate localizzate tra Nord e Sud. Il recente caldo estremo che ha interessato l'Italia e gran parte dell'Europa centrale sembra volgere al termine. Un fronte freddo in avvicinamento da Nord-Ovest è pronto a causare un netto abbassamento termico, con effetti più marcati al Nord, ma risentiti anche al Centro-Sud. L’arrivo di questa massa d’aria fresca apre la strada a temporali intensi e grandinate, concentrati in aree ristrette – i tipici “fuochi di paglia” estivi. Secondo il fisico dell’atmosfera Lorenzo Giovannini dell’Università di Trento, il cambiamento avverrà intorno a domenica 6 luglio, quando le temperature settentrionali passeranno da valori ben al di sopra della media a livelli anche sotto la media stagionale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Forti Piogge in Arrivo: Estate Bollente Italia Sconvolta dal Meteo Pazzo

