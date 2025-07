Tadej Pogacar | Prima settimana | questione di sopravvivenza Vingegaard il miglior scalatore

Mentre si avvicina il grande debutto del Tour de France, l’entusiasmo cresce tra gli appassionati di ciclismo. La prima settimana si preannuncia come una vera battaglia per la sopravvivenza, con Pogacar pronto a difendere il suo titolo e Vingegaard già mostrarsi come il miglior scalatore. Chi dominerà questa emozionante corsa verso Parigi? La sfida è appena iniziata e il meglio deve ancora venire.

Giornata di vigilia al Tour de France, che scatterà sabato 5 luglio con una frazione riservata ai velocisti. Il grande favorito per la conquista della maglia gialla e per salire sul gradino più alto del podio a Parigi è ancora una volta Tadej Pogacar, fuoriclasse sloveno che ha vinto l'ultima edizione della Grande Boucle e che punta al quarto sigillo in carriera nella corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. Il capitano della UAE Emirates-XRG ha fatto un punto della situazione: " Mi sento bene e sono contento di essere qui. La preparazione è andata bene. Ho molta fiducia e mi sento pronto, anche per le tappe di montagna che saranno particolarmente insidiose ".

