Mario Rui si è allenato finora con un club di Serie D portoghese | il Cagliari vuole riportarlo in Italia Tmw

Dopo una lunga assenza dal calcio italiano, Mario Rui potrebbe presto tornare in Serie A. Il terzino portoghese, svincolato e in allenamento a Lisbona, è nel mirino del Cagliari, che desidera rinforzare la propria rosa già dalla prossima stagione. La ripresa di Mario Rui in Italia sembra imminente, offrendo ai tifosi sardi un ritorno di esperienza e qualità sulla fascia. L’affare potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, portando un volto noto nel campionato italiano.

Mario Rui ha lasciato Napoli la scorsa estate dopo che Antonio Conte non l’ha confermato nella sua rosa. Il terzino portoghese ha continuato ad allenarsi a Lisbona e ora sembra che possa tornare nuovamente in Serie A. Il Cagliari vuole riportare in Serie A Mario Rui. Tuttomercatoweb scrive: Il Cagliari sta valutando di aggiungere Mario Rui alla propria rosa per la prossima stagione. Il giocatore è svincolato e si è allenato a Lisbona nell’ultimo periodo con un trainer personale e una squadra di Serie D. L’idea sarebbe quella di valutarlo di metterlo in coppia con il giovanissimo Idrissi per il lato mancino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mario Rui si è allenato finora con un club di Serie D portoghese: il Cagliari vuole riportarlo in Italia (Tmw)

In questa notizia si parla di: mario - serie - cagliari - allenato

Mario Kart World, Nintendo spiega perché non sono presenti personaggi da altre serie - dalla volontà di mantenere l’identità e l’autenticità dell’esperienza di Mario Kart. Yabuki ha sottolineato che questa scelta permette di creare un mondo più coeso e immersivo, dove ogni personaggio si inserisce perfettamente nel contesto delle gare.

Finalmente è ufficiale. Fabio Pisacane è il nuovo allenatore del Cagliari! Sicuramente una scelta più rischiosa rispetto ad un allenatore già esperto della serie A e chiaramente dettata dalla necessità di fare economia, come la vendita di Caprile, ormai data per Vai su Facebook

Serie A: per il Cagliari allenamento speciale in spiaggia; Il calcio sardo piange Mario Mirtillo, grande protagonista fra gli anni Sessanta e Ottanta -; Genoa, Vieira e Balotelli si ritrovano: primo allenamento col nuovo allenatore. FOTO.

Cagliari, avvio complicato nel campionato di Serie A 2025-2026: l’analisi - Cagliari, la squadra del nuovo allenatore Fabio Pisacane inizierà il prossimo campionato di Serie A con delle sfide impegnative. Da cagliarinews24.com

Mario Rui Cagliari, il terzino potrebbe sbarcare in Sardegna? Ecco cosa filtra - Mario Rui Cagliari, il terzino portoghese non è stato rinnovato dal Napoli, i rossoblù osservano la situazione. Scrive cagliarinews24.com