Esplosione a Roma Est | 21 feriti e palazzi evacuati paura al Prenestino

Una mattina di paura a Roma Est, dove un’esplosione presso un distributore di benzina in via dei Giordani ha provocato 21 feriti e la evacuazione di numerosi palazzi nel quartiere Prenestino. La deflagrazione, rischiosa e devastante, ha scosso cittadini e autorità, lasciando dietro di sé danni e interrogativi. Le cause sono ancora da chiarire, ma l’evento ha immediatamente acceso i riflettori sulla sicurezza degli impianti industriali in città.

Questa mattina, poco dopo le 8:00, una violenta esplosione ha scosso il quartiere Prenestino, in via dei Giordani, a Roma. Il bilancio provvisorio è di 21 feriti, tra cui 9 agenti di polizia, oltre a passanti e operatori. Danneggiate anche auto e edifici circostanti. La deflagrazione è avvenuta presso un distributore di benzina. Secondo le prime ricostruzioni, la causa sarebbe un distacco improvviso di una pompa collegata a una cisterna durante le operazioni di rifornimento. Il boato è stato avvertito in gran parte della città. I residenti hanno lanciato l’allarme mentre una nube nera iniziava ad invadere la città. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Esplosione a Roma Est: 21 feriti e palazzi evacuati, paura al Prenestino

