Esplosione a Roma Portavoce Questura | Intervento tempestivo abbiamo evitato strage

Un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, ma grazie a un intervento tempestivo si è evitata una strage. Elisabetta Accardo, portavoce della Questura di Roma, ha confermato l’efficacia delle azioni rapide nel contenere il pericolo derivante dall’esplosione di un distributore di GPL in zona Prenestina. La prontezza delle forze dell’ordine ha salvato vite e evitato conseguenze drammatiche, dimostrando ancora una volta l’importanza di una risposta immediata alle emergenze.

“Intervento tempestivo, abbiamo evitato una strage”, così Elisabetta Accardo, portavoce Questura di Roma, ai microfoni del Tg2000 commentando l’esplosione di un distributore di gpl in zona Prenestina a Roma. Intervista di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Esplosione a Roma. Portavoce Questura: “Intervento tempestivo abbiamo evitato strage”

In questa notizia si parla di: roma - esplosione - portavoce - questura

