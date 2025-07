Giugliano Tu l’imprenditore del futuro! | il progetto presentato ieri all’Agorà

Sei pronto a plasmare il domani? Giugliano si prepara a lanciare un progetto innovativo, “Tu, l’imprenditore del futuro!”, presentato ieri all’Agorà. Un'iniziativa che promette di trasformare i sogni imprenditoriali in realtà concrete, stimolando giovani e aspiranti leader a diventare protagonisti del proprio destino. Scopriamo insieme come questa visione possa rivoluzionare il panorama locale e oltre!

Il progetto sarà ufficialmente presentato, oggi giovedì 3 luglio 2025, alle ore 19.30, presso l’Agorà di Piazza Matteotti a Giugliano in Campania. Vai su Facebook

