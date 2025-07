Katy Perry e Orlando Bloom ufficializzano la separazione | Si concentreranno sulla co-genitorialità

Katy Perry e Orlando Bloom hanno annunciato ufficialmente la loro separazione, dimostrando come l’amore possa trasformarsi in una collaborazione autentica per il bene della loro piccola Daisy Dove. La coppia si impegna ora a costruire un rapporto di co-genitorialità, mettendo da parte le differenze per garantire un futuro sereno alla loro bambina. Un esempio di maturità e rispetto che fa riflettere sull’importanza della priorità familiare. Continua a leggere.

Katy Perry e Orlando Bloom hanno ufficializzato la loro separazione con un comunicato congiunto rilasciato alla rivista People. I due, infatti, hanno dichiarato di avere come unico obiettivo la co-genitorialità della piccola Daisy Dove, nata cinque anni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

