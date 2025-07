Michael Madsen e la casetta comprata in Abruzzo il sindaco di Fallo Chieti | Ormai era uno di noi

Michael Madsen, iconico attore di Tarantino, aveva scelto l'incantevole paesino di Fallo, in Abruzzo, come rifugio. La sua presenza aveva trasformato il piccolo comune in un luogo speciale, ormai parte della sua vita da oltre un decennio. La notizia della sua scomparsa ci lascia un vuoto e un ricordo indelebile di un artista che ha fatto del nostro territorio un angolo di mondo tutto suo. Siamo profondamente colpiti dalla...

(Adnkronos) – Un paesino in provincia di Chieti era diventato da 11 anni il 'buen retiro' di Michael Madsen, trovato morto giovedì nella sua abitazione di Malibu. Nel 2014 l'attore, interprete di diverse pellicole di Quentin Tarantino, aveva infatti comprato una casetta in pietra della Maiella nel piccolo comune di Fallo.  "Siamo profondamente colpiti dalla

