Il napoletano Pasquale Salzano nuovo ambasciatore d’Italia in Marocco

Pasquale Salzano, tra i protagonisti della scena diplomatica italiana, assume il prestigioso ruolo di ambasciatore d’Italia in Marocco. Con un background solido e una carriera di successi nel settore degli affari europei e internazionali, portà la sua esperienza tra le mura di Rabat, rafforzando i legami tra i due paesi. La nomina di Salzano apre nuove prospettive di collaborazione e crescita, segnando un importante passo avanti nelle relazioni bilaterali.

Pasquale Salzano, già direttore degli Affari europei e internazionali di Cassa depositi e prestiti e presidente di Simest S.p.A., ha assunto oggi l'incarico di ambasciatore d'Italia a Rabat. Lo annuncia la Farnesina in una nota. Nato il 7 aprile 1973, si laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Napoli nel 1996 e consegue un dottorato di ricerca in Diritto internazionale presso l'Università di Siena nel 2003. In seguito a concorso, entra nella carriera diplomatica il 30 dicembre 1999. Dopo un primo incarico alla Direzione generale per l'Integrazione europea del ministero degli Esteri, nel 2001 è Executive Assistant presso la missione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) nella Repubblica federale di Jugoslavia.