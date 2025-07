Barricata in una stanza a Bolzano per sfuggire all' ex lui sfonda la porta e revoca la chiamata al 112

In un drammatico episodio a Bolzano, un uomo di 35 anni arrestato per maltrattamenti ha cercato di sfuggire alla cattura barricandosi in una stanza, minacciando di sabotare ogni tentativo di intervento. Il suo tentativo di fuga, culminato con la rottura della porta e la revoca della chiamata al 112, sottolinea quanto siano cruciali le misure di sicurezza anche in presenza di braccialetti elettronici. La vicenda mette in luce l’importanza di un sistema efficace di tutela per le vittime.

