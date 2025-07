Russia il manager Transneft Andrei Badalov muore cadendo dalla finestra

La tragica scomparsa di Andrei Badalov, vicepresidente di Transneft, scuote l’élite russa: un mistero avvolge la sua morte, avvenuta apparentemente per suicidio. A soli 62 anni, lascia dietro di sé domande senza risposta e un'intera nazione in ascolto. Le circostanze di questo drammatico episodio sollevano dubbi sulla stabilità di un settore cruciale per la Russia e sulla pressione che i leader affrontano ogni giorno. La vicenda di Badalov ci invita a riflettere sui segreti nascosti tra le mura del potere.

Andrei Badalov, vicepresidente di Transneft, colosso statale russo degli oleodotti, è morto venerdì a Mosca precipitando da una finestra del suo appartamento sulla Rublevskoye Highway. Aveva 62 anni. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai media russi, si tratterebbe di un suicidio. Il corpo è stato trovato da un addetto alla sicurezza. In casa erano presenti la moglie e le due figlie. Badalov avrebbe lasciato un biglietto d’addio. Badalov sarebbe precipitato dal 17esimo piano ma abitava al decimo. La società ha espresso cordoglio per la «morte prematura» del dirigente, ricordando la sua «alta professionalità». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Russia, il manager Transneft Andrei Badalov muore cadendo dalla finestra

