A Firenze prosegue l' ondata di calore Ancora codice rosso in città

Con temperature così elevate, è fondamentale adottare alcune precauzioni per evitare rischi per la salute e il benessere di tutti.

Firenze, 4 luglio 2025 – Prosegue la forte ondata di calore su Firenze. Come si fa sapere dal Comune di Firenze infatti il codice rosso in città ci sarà domani, 5 luglio, ed è molto probabile che venga esteso anche a domenica, 6 luglio. Nel dettaglio per il 5 luglio la temperatura massima percepita sarà di 37 gradi, mentre per la domenica si 'scenderà' a 36 gradi. Una serie di semplici comportamenti e misure di prevenzione possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive di questi fenomeni. Si tratta di 10 semplici regole (pubblicate sul sito del Ministero della Salute) in grado di limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze prosegue l'ondata di calore. Ancora codice rosso in città

