avellino visite mediche anche per patierno

Dopo un entusiasmante ritorno in Serie B, l'Avellino riprende a muoversi con entusiasmo e passione. Questa mattina, il centravanti Cosimo Patierno ha sostenuto le visite mediche presso la clinica Villa Ester, accolto dal calore dei tifosi fuori dalla struttura. Un clima di fiducia e attesa avvolge i biancoverdi, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi: il futuro è ormai alle porte.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ripresi ufficialmente i lavori in casa Avellino, fresco di promozione in Serie B. Dopo Pane, Palmiero, Todisco e Russo, questa mattina è stato il turno di Cosimo Patierno sottoporsi alle visite mediche di rito presso la clinica Villa Ester. Ad attenderlo fuori dalla struttura un gruppo di tifosi, che non ha voluto far mancare il proprio calore al centravanti biancoverde. Selfie, applausi e cori hanno accompagnato l'arrivo del bomber, tra i protagonisti assoluti della cavalcata verso la cadetteria. Patierno ha eseguito regolarmente tutti gli accertamenti clinici e atletici previsti dallo staff medico, seguendo lo stesso iter dei compagni.