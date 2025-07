franka ludwig trovata senza vita in un bosco a firenze cosa si sa finora

Ancora mistero sulla tragica scomparsa di Franka Ludwig, 52enne tedesca trovata senza vita e insanguinata nei boschi di San Godenzo, vicino a Firenze. La scoperta, avvenuta grazie a un passante, solleva numerosi interrogativi sulle circostanze della sua morte, avvolta nel silenzio e nell’incertezza. La donna, che abitava con il compagno e il figlio, era stata vista pochi giorni prima sul ciglio di una strada isolata. La verità si farà strada.

È ancora mistero sulla morte della donna tedesca di 52 anni trovata senza vita, insanguinata, nei boschi di San Godenzo, nella provincia fiorentina. A scoprire il corpo di Franka Ludwig, questa l’identità della donna, un passante, che lo scorso mercoledì mattina ha scorto la donna sul ciglio della strada serrata che conduce al Monte Falterona, un luogo piuttosto distante dall’abitazione abituale che Ludwig condivideva con il compagno e il figlio piccolo, ma non da un’altra casa presa in affitto. Gli inquirenti al momento non escludono nessuna ipotesi, dall’ omicidio all’investimento casuale con caduta, soprattutto viste le profonde ferite alla testa rinvenute sul cadavere e il ritrovamento di un sasso insanguinato nei pressi del corpo; una prima ispezione da parte del medico legale avrebbe inoltre ritenuto incompatibile l’ipotesi di una semplice caduta. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it