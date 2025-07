Ecco il nuovo sistema britannico contro l’influenza russa e iraniana

Ecco il nuovo sistema britannico contro l'influenza russa e iraniana. Dal 1° luglio nel Regno Unito è attivo il Foreign Influence Registration Scheme (FIRS), uno strumento legislativo fondamentale inserito nel National Security Act del 2023, che mira a rafforzare la sicurezza nazionale contrastando le ingerenze estere nel sistema politico. L’obiettivo dichiarato è garantire trasparenza e integrità, rafforzando così la sovranità britannica in un contesto di crescente complessità internazionale.

Dal 1° luglio nel Regno Unito Unito è attivo il Foreign Influence Registration Scheme (FIRS), uno strumento legislativo che era sul tavolo da anni, volto a contrastare le ingerenze estere nel sistema politico britannico. Inserito nel National Security Act del 2023, lo schema rappresenta un pilastro del “Piano per il cambiamento” del governo del primo ministro laburista Sir Keir Starmer in materia di sicurezza nazionale. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato aumentare la trasparenza nei rapporti con potenze straniere, dall’altro impedire che attività coperte ( covert ) possano manipolare la vita democratica del Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ecco il nuovo sistema britannico contro l’influenza russa e iraniana

